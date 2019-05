Ciak, si gioca al cinema Sport al parco e in sala

Federica Piccini

La Casa del Cinema e la Casina di Raffaello aprono le porte per un doppio appuntamento dedicato agli spettatori dai 6 agli 11 anni. Laboratori di disegno e visioni cinematografiche. Tutto ispirato ai temi dello sport. Prima si disegna, prendendo spunto dalle attività da fare all'aria aperta. Dallo sfrecciare in bici lungo la Valle dei platani a giocare a pallone nel prato vicino al Carosello, fino a far volare un aquilone in Piazza di Siena. Poi ci si sposta in una vera sala cinematografica per assistere a una rassegna di film che spazia nell'universo sport. Si parte dal calcio e da un suo idolo con Sognando Beckham (domenica, nella foto). La settimana dopo (19/5) ci si sposta nella Grecia di Asterix alle Olimpiadi. Mentre nel weekend di Piazza di Siena è Spirit cavallo selvaggio a trionfare (26/5). Il 9/6 è la volta del ciclismo con il grande Totò al Giro d'Italia tra Coppi e Bartali. Si gioca basket con Mike Jordan in Space Jam (16/6).

E si conclude con Monsieur Hulot, che dà lezioni di tennis senza aver mai preso in mano una racchetta in Le vacanze di Monsieur Hulot (23/6). Questa domenica, invece, incontro gratuito con la pattuglia ippomontata della Polizia di Stato. E laboratori a pagamento dedicati al cavallo.

