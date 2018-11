CIAK IN SCENA

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giancarlo LeoneNasce un nuovo teatro dalle ceneri di un cinema: è il Teatro Ciak sulla Via Cassia. Un progetto al quale ha preso parte anche Gigi Proietti. Dopo un restauro che l'ha trasformato da cinema in una moderna sala teatrale, con 400 poltrone e un bistrot per un aperitivo prima dello spettacolo, da stasera si inaugura la prima stagione teatrale.Dotato di un palcoscenico molto dinamico, aperto ai più giovani e alle famiglie, il Teatro Ciak vuole essere un polo culturale per la Capitale con una stagione ricca di prosa, danza, musica, cabaret, giallo, teatro per le scuole e le famiglie. Il restauro da cinema a teatro ha comportato un impegno non indifferente: un grande palcoscenico 16 metri per 9 con strutture di sospensione, sipari, quinte, 400 poltrone, camerini, la realizzazione di un Foyer-bistrot, un nuovo botteghino, uffici.Dicevamo che al progetto, come consulente artistico o come sostiene lui fiancheggiatore, ha partecipato Gigi Proietti, grazie alla proposta del giovane amministratore di compagnia, Michele Montemagno. «Io abito da quelle parti e vedendo chiuso il cinema ci stavo pensando da tempo - ha raccontato l'attore romano in una recente intervista - Il caso ha voluto che proprio Michele mi abbia contattato per coinvolgermi nel suo progetto Non ho proprio potuto rifiutare la proposta, anche perché ho sempre fatto nascere teatri come funghi: a cominciare dal Brancaccio che era una caverna abbandonata, il Brancaccino non esisteva proprio, poi il Globe nel cuore di Villa Borghese venuto su dal nulla In tutta Roma Nord, un grande agglomerato di abitazioni con oltre 160.000 abitanti, non c'è niente, né cinema, né teatri. Provo un grande piacere nel partecipare a questa iniziativa che si inserisce in un momento particolarmente vivo per il teatro».La stagione teatrale del Teatro Ciak inizia ufficialmente stasera con lo spettacolo La parola ai giurati di Reginald Rose per la regia di Raffaele Castria (in cartellone fino al 2 dicembre), tratto dal celebre film diretto da Sidney Lumet. Molto ricco e variegato il cartellone della prima stagione del neo-teatro, che ha da poco iniziato la sua prima campagna abbonamenti.