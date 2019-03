CIAK CAPITALE

Lorena Loiacono

Praticamente un set cinematografico a cielo aperto, Roma, con i suoi scorci mozzafiato e le sue atmosfere di periferia da far invidia a qualunque altra scenografia. E allora, in questi giorni, la Capitale si sta affermando come la maggiore attrazione per riprese e produzioni nazionali e internazionali, con numeri da capogiro.

Solo in questa stagione primaverile, appena iniziata, sono 35 i set allestiti nelle strade di Roma, dal Centro in cui il protagonista indiscusso è il Lungotevere, alle periferie da Ostia a Tor Bella Monaca. Ambientazioni da brivido e indimenticabili che negli ultimi anni stanno ricevendo il consenso dall'intero mondo del cinema. Visto che delle 35 pellicole, ben 7 sono produzioni internazionali. Lo slancio decisivo a questo trend in crescita è stato La Grande bellezza che nel 2013 consacrò Roma nel panorama internazionale come set vivente. Da lì arrivarono nelle strade di Roma grandi produzioni come Spectre, che nel 2015 portò per la prima volta l'agente 007 James Bond a sfrecciare sul Lungotevere, fino a 6 Underground diretto da Michael Bay, già regista di Armageddon e dei film dei Transformers: la pellicola è stata girata lo scorso autunno all'ombra della Vela di Calatrava e, con un budget da 150 milioni di dollari, è ad oggi il film più costoso mai prodotto da Netflix.

Ma non solo grandi produzioni, a Roma sono arrivate anche tante fiction da E' arrivata la felicità a Suburra. Una scelta, quella di ospitare set cinematografici, che da un lato porta sicuramente disagi quotidiani ai romani tra chiusure e divieti di sosta ma dall'altro permette alla Capitale di far mostra di sé, per un ritorno di immagine che in questo periodo non può che far bene. Senza contare che un set cinematografico all'aria aperta, a Roma più che altrove, ha costi importanti per le produzioni e quindi guadagni non da poco per il Campidoglio.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA