«Ci vediamo all'uscita», una forma di saluto che non passa mai di moda e che racchiude al suo interno una certezza: gli amici, quelli di sempre, saranno lì qualunque cosa accada. Silvia, Stefania e Ilaria, le ideatrici del progetto web I Trentenni che racconta la loro generazione, accompagnano in un viaggio negli anni 90 attraverso le storie di un gruppo di liceali alle prese con l'ultimo anno. Partendo da un evento traumatico, la morte di Marco, perno della comitiva, Benedetta, Alice, Stefano e Maurino ripercorrono le strade della loro adolescenza tra canzoni degli 883, gite di classe e scelte difficili. Il tutto per scoprire che non sempre tutto è come sembra e persino tra loro, gli inseparabili, ci sono segreti c'è un segreto che ha inconsapevolmente condizionato le scelte di ognuno. (I.Del.)



