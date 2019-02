«Ci tiene insieme la stessa cultura»

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioLa sua Napoli e il suo mito, Nino D'Angelo. Livio Cori fa tutti i riti scaramantici del caso e parte per il suo primo Festival. Al rapper ventottenne originario dei Quartieri Spagnoli napoletani - che ha firmato la musica di Surdat in Gomorra3, serie dove ha pure vestito i panni di O'Selfie, uno dei giovani camorristi - non gli pare vero di essere su quel palco. «Quando ho scritto Un'altra luce non la pensavo per Sanremo», dice dietro degli occhiali arancioni.E di chi è stata l'idea?«Di Nino. Con lui realizzo un sogno. Sono suo super-fan da sempre e cantare con lui per me è già la vittoria. È parte della maschera napoletana: c'è la pizza, il Vesuvio, Pino Daniele e Nino d'Angelo. No?».Un dialogo tra due generazioni.«Che sono solo apparentemente distanti. Siamo figli della stessa cultura».Lascerebbe Napoli?«L'ho fatto per andare a Milano, durante la registrazione del disco che uscirà l'8 febbraio Montecalvario - Core senza paura: un disco personale che affronta anche il distacco dalla propria terra. Noi abitiamo in un posto dove la gente ancora oggi è costretta a spostarsi per cercare lavoro. È triste, ma è così. E purtroppo c'è ancora - per ignoranza - il pregiudizio tra nord e sud».Si dice che lei sia Liberato, il rapper che si nasconde dietro il cappuccio?«Hanno messo in giro questa voce. Che si pensi che sia io, mi fa ridere. È solo gossip. Un giorno, se mai scoprirete chi è, vedrete che non sto mentendo».