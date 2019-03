Ci sono libri che, quasi per obbligo, non dovrebbero avere indicazione all'età a cui si rivolgono. Hanno diversi piani e tempi di lettura. Raccontano una storia e sposano l'illustrazione a questa, intrecciandone una parallela. Sono libri curati e nella nostra letteratura per l'infanzia ne vantiamo un grandissimo numero. Nella ricetta della strafelicità

il bambino Michele trova pace solo in cucina con la nonna. Lì scopre ed assapora gli ingredienti che lo rendono felice. Poi, un cattivo scompiglia le carte e, dolorosamente, porta via la nonna.

E forse anche la ricetta. Michele è triste, assalito dalla situazione. Una signora dall'aspetto gentile lo aiuta a ritrovarla, partendo dai ricordi e dalla strafelicità. Ecco, una storia universale, delicata, profonda, da dedicare ai bambini,

e anche agli adulti. Italiano e inglese.

La ricetta della strafelicità

di Matteo Razzini, illustrato da Alessandro Ferraro, Corsiero Editore

