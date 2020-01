Ci sono i ragazzi della scuola polacca di Roma, e studenti da Catania, Maratea, Caivano, Pesaro e Roma, premiati per i loro progetti di legalità ed educazione alla memoria, per non dimenticare e dire no ad ogni rigurgito di razzismo e discriminazione. Sono cento i ragazzi che partecipano al viaggio suoi luoghi della shoah, organizzato dal 2007 dal Miur con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, nel mese in cui si celebra il Giorno della Memorià. I ragazzi visiteranno il ghetto di Cracovia, istituito dai nazisti nel 1941 nel quartiere Podgorze, l'antico quartiere di Kazimierz e la Sinagoga Tempel. Poi il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, con la Bahnrampe, la stazione d'arrivo dei treni dei deportati, i resti del Krematorium, e il Kinderblock, dove erano internati i bambini. Un viaggio per coltivare il valore della memoria, accompagnati dalla neo ministra Lucia Azzolina, dalla presidente dell'Ucei, Noemi Di Segni, e dal vicepresidente del Csm, David Ermini.

Lunedì 13 Gennaio 2020, 05:01

