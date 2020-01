Ci sono giorni in cui tutto resta sospeso, e ti metti a fare i conti delle cose fatte, delle cose andate, di quelle che restano. Mi scrive Paola per cercare di riallacciare un rapporto che si è chiuso. Si è resa conto di aver sfruttato una sua amica trentennale, e non per la prima volta. Dice che questa le aveva dato non una seconda, ma ben una terza possibilità, vedendola in difficoltà le aveva addirittura regalato una macchina, e Paola l'ha tradita. Ora non le parla più, l'ha semplicemente cancellata.

Sai, Paola? La capisco. Io non tollero i tradimenti, soprattutto in amicizia. Mi dici che vuoi riallacciare, ma una seconda chance l'hai avuta, se sta santa ti ha accolta ancora, mi sa che ti dice male. Almeno, con me sarebbe così. Fai una cosa, farti un po' di onesti conticini interiori, e poi un buon proposito: non farlo più. Pensaci. Buon anno migliore.

Martedì 7 Gennaio 2020, 05:01

