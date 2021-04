Ci sono giornate dove sono presente e assente allo stesso tempo, tra collegamenti su zoom, telefonate e impegni. Ci sono, ma dietro la porta di una stanza. E sono fortunato. E penso a chi deve accontentarsi di racconti serali al telefono perché costretto a distanze lunghe settimane, a chi come il mio amico Carlo - nei turni tra ospedale e notti quando rientra a casa è costretto a chiudere la porta per dormire, a chi è dilaniato dall'angoscia di non aver più un lavoro e dietro la porta rimane per vergogna invece di riuscire ad abbracciare un figlio come vorrebbe. Se l'Italia è il fanalino di coda dell'Europa anche per il tempo medio giornaliero di un padre con un figlio, che è stato calcolato in appena 13 minuti è perché anche la paternità è un lusso in questo tempo. Allora penso a ciò che mi diceva sempre mia madre quando giustificava le sue assenze: «Non è la quantità ma la qualità del tempo che fa la differenza». Ripartiamo da questo e seminiamo ricordi. Perché la paternità non è lusso ma semina, e non dura un giorno ma una vita.

