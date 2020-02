Ci siamo. Finalmente, a quasi un anno dalla chiusura, riapre la Metro Barberini. Sono trascorsi 319 giorni da quando la centralissima stazione della metropolitana di Roma è stata chiusa al pubblico per problemi di sicurezza e di manutenzione. Il 21 marzo scorso i gradini di una scala di risalita collassarono improvvisamente sotto i piedi dei passeggeri, senza provocare feriti. Un incidente che portò l'autorità giudiziaria al sequestro e al blocco dell'area. Tra rinvii e ulteriori problemi lungo la linea A, la chiusura di questo importante snodo ha causato disagi economici a commercianti e cittadini. Il peggio però sembra essere passato: le scale mobili hanno superato il collaudo.

L'Ustif ha dato il via libera e ora si attendono il nulla osta del ministero dei Trasporti e la conferma definitiva da parte di Atac. La fermata dovrebbe riaprire domani mattina, allo scoccare del 319esimo giorno di stop. Nessuno si aspettava che Barberini restasse interdetta per un periodo di tempo così lungo e già si teme per il destino della stazione Cornelia, chiusa dall'inizio dell'anno. Ci sono voluti più di dieci mesi per la messa insicurezza degli impianti di risalita e la riapertura imminente potrebbe non spegnere le polemiche politiche. Ma i commercianti non ci stanno: «Il Comune ora deve pagarci i danni per tutto questo tempo perso. Abbiamo dimezzato gli incassi».(S. Nat.)

Lunedì 3 Febbraio 2020, 05:01

