Ci si può scoprire gay passati i 50 anni e reagire con la gioiosa curiosità di accogliere un nuovo amore, e una nuova esperienza, nella propria vita. Senza dare troppa importanza a come la prenderanno gli altri: amici, figli, ex. Oppure si può essere travolti da questa epifania vivendo nel terrore della reazione di una famiglia - del proprio figlio in particolare - molto, molto tradizionale.

In Croce e delizia di Simone Godano i due freschi innamorati e presto sposi sono Tony (Fabrizio Bentivoglio), ricco mercante d'arte pluriseparato, e Carlo (Alessandro Gassmann), vedovo pescivendolo, padre e nonno. I loro due mondi si scontrano tra tragedie dell'incomunicabilità tra classi e risate di distensione e avvicinamento. Al centro, tra loro, c'è la figlia di Tony (Jasmine Trinca in versione comica): inguaiata, mai davvero cresciuta, gelosa della libertà del padre, in tutti i sensi. È lei il motore di una storia che intenerisce e fa sorridere.

(M. Gre.)

CROCE E DELIZIA

di Simone Godano



