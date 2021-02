Ci si è messa pure l'Agenzia italiana per il farmaco ad aumentare la confusione sul piano vaccini. Con un valzer di opinioni che nel giro di poche ore ha detto tutto e il contrario di tutto sulla fascia di età a cui si può somministrare il vaccino di AstraZeneca. Mentre sembrava ormai assodato che fosse indicato per la popolazione tra i 18 e i 55 anni, escludendo quindi i più anziani, ieri mattina con un documento ufficiale l'Aifa ha sdoganato la possibilità di darlo anche agli over 55 «senza fattori di rischio», cioè senza patologie. Nel pomeriggio però ha ritrattato. «L'indicazione per il vaccino AstraZeneca resta preferenzialmente per la popolazione tra i 18 e 55 anni e senza patologie gravi». La confusione è massima. E a complicare il quadro si è messo anche il viceministro della Salute Sileri: «Ho chiesto al direttore generale di Aifa Nicola Magrini di rivedere il limite dei 55 anni e portarlo a 65, in linea con la Germania».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA