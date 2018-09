Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ci saranno anche degli assaggi del nuovo, atteso film di Gabriele Mainetti (dopo l'exploit di Lo chiamavano Jeeg Robot) dal titolo Freaks Out e di Se ti abbraccio non aver paura di Gabriele Salvatores alla quarta edizione del MIA, il Mercato Internazionale dell'Audiovisivo in programma dal 17 al 21 ottobre a Roma. Un appuntamento dedicato agli addetti ai lavori che si svolgerà nel Distretto Barberini (tra Palazzo Barberini, l'Hotel Bernini Bristol, il Cinema Barberini e il Cinema Quattro Fontane) in concomitanza con l'inizio della Festa del Cinema, coinvolgendo 1.800 operatori da 50 paesi. I 400 buyer da tutto il mondo potranno assistere a oltre 125 proiezioni di mercato di film dell'autunno 2018 e seguire il nuovo evento Greenlit dedicato alla fiction italiana, nell'ambito del quale i produttori presenteranno alcune serie in lavorazione come Il nome della Rosa e L'amica geniale, e partecipare a dibattiti, panel e incontri di co-produzione.Tra i temi caldi, quello del posizionamento delle piattaforme streaming: «Entro gennaio 2019 il governo dovrà avere in vigore una normativa che stabilisca per le piattaforme OTT (Over The Top content, Ndr) gli obblighi da adempiere nella filiera audiovisiva ha detto il presidente dell'Anica Francesco Rutelli - Penso ci debba essere una regolamentazione in termini di incentivi, investimenti, co-produzioni». (M. Gre.)