Ci sarà un processo in Italia nei confronti dei quattro 007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Il gup di Roma Pierluigi Balestrieri, accogliendo le richieste della procura, dopo una camera di consiglio di tre ore ha rinviato a giudizio gli agenti della National Security del Cairo fissando la prima udienza per il 14 ottobre davanti alla III Corte d'Assise. Una decisione che i genitori di Giulio hanno atteso in aula accompagnati dal loro legale, l'avvocato Alessandra Ballerini: «Paola e Claudio dicono spesso che su Giulio sono stati violati tutti i diritti umani, da oggi abbiamo la fondata speranza che almeno il diritto alla verità non verrà violato. Ci abbiamo messo 64 mesi», ha detto.

La svolta più importante dell'intero filone d'inchiesta avviene il 4 dicembre 2018. In quella data la Procura di Roma iscrive nel registro degli indagati cinque 007 egiziani, alti ufficiali dei servizi segreti civili e della polizia investigativa d'Egitto, accusati di sequestro di persona. Dal Cairo però nessuna collaborazione.(M.Fab.)

