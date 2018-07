«Ci mancava solo il buonismo Ue»

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ci mancava il buonismo della Corte europea per i diritti dei Rom», così su twitter la reazione del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a seguito della decisione della Corte europea per i diritti dell'uomo di sospendere lo sgombero del campo nomadi di Roma. Il tono polemico del Ministro. Accanto alla frase una emoticons di stupore, proprio a sottolineare la contrarietà alla decisione della Corte che il ministro polemicamente definisce per i diritti dei rom. «Le parole via social del capo del Viminale ha dichiarato il presidente dell'associazione 21 luglio, Carlo Stasolla, all'ingresso della Segreteria del Campidoglio dove ieri ha consegnato le 630 firme di cittadini contrari allo sgombero del campo rom - si commentano da sole. È spaventoso come un ministro della Repubblica possa ridursi a fare esternazioni di questo genere».(I. D. G.)