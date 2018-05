«Ci hanno rubato lo scudetto»

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniROMA - «Con il Var ci hanno ribato 8 punti, lo scudetto è del Napoli». Un attacco frontale, durissimo, pronunciato a chiare lettere da Aurelio De Laurentiis alla viglia della giornata di campionato che sta per abbattere l'ultimo diaframma tra il settimo tricolore e la Juventus. Ne ha per tutti il presidente del Napoli: il Var, Sarri, lo stadio San Paolo e il sindaco De Magistris. Ecco la frase testuale che mette una pietra tombale sulla presunta regolarità del campionato: «Vediamo se vinciamo le prossime due domeniche, così possiamo fare i calcoli sui possibili 8 punti di differenza che mancano. A quel punto potremo dire strunz a chi ha creato questo casino, di modo che l'anno prossimo questo strunz non lo crei di nuovo. A un certo punto, se manteniamo la distanza di 6 punti dalla Juventus, io dichiaro che lo scudetto è del Napoli. Qualcuno ci ha levato lo scudetto, ci sono 8 punti in meno. Le cause? Il mancato utilizzo del Var, il comportamento discutibile della classe arbitrale. Oppure vogliamo sempre dire le cose come non stanno per paura? Siamo nel paese più inquinato al mondo. Colpa nostra, però».Ma il presidente azzurro ha praticamente scaricato (a meno di clamorosi ripensamenti) anche Sarri. Impossibile non pensare ad un nuovo allenatore se De Laurentiis dice «Sarri? Siamo arrivati secondi anche con Mazzarri e con ingaggi che erano un terzo» aggiungendo «se un produttore fa davvero il produttore è più importante del regista, ci sono registi importanti che hanno voluto fare di testa loro e hanno fatto flop». Infine parole dolci pure per De Magistris, che ritarderebbe i lavori allo stadio San Paolo per «fare un favore al fratello (Claudio de Magistris che lavora nel settore della musica, ndr) che deve fare i concerti». Controreplica al vetriolo del primo cittadino: «Attendo solo le scuse per questa parole diffamatorie, i tifosi stiano tranquilli per la Champions».riproduzione riservata ®