Christie: «Se sento buu razzisti vado via»

ROMA - «La Lazio è una grande squadra e per i miei è un match importante, hanno già l'acquolina in bocca, così come i tifosi». Così il tecnico del Celtic Neil Lennon sprona i suoi: «Stiamo lavorando duro per rendere la vita difficile alla Lazio, anche se è una delle favorite del girone. Ma questo darà ai miei giocatori un sacco di stimoli in più». Il tecnico è fiducioso soprattutto alla luce delle ultime prestazioni della squadra biancoceleste: «Normalmente concedono pochi gol, ma nelle ultime settimane hanno subito qualcosa in più e questo ci dà maggiore fiducia. Giocare in casa è un enorme vantaggio e noi dobbiamo fare di tutto per massimizzarlo».

Occhi puntati su Odsonne Edouard, uno dei top player del Celtic in estate accostato alla Lazio: «Leggo ogni giorno di squadre interessate a lui, siamo felici e non posso fermare i suoi progressi. Molti club vengono a vederlo, adesso è molto felice qui, è un giocatore per noi fantastico. È felice, è ambizioso e spero mostri la sua abilità domani». Infine, la stella Ryan Christie: «Se ci saranno cori razzisti lascerò il campo». (E.Sar.)

