Christian Obodo nuovamente rapito da un gruppo di malviventi: l'ex centrocampista nigeriano di Perugia, Fiorentina, Torino e Lecce ha vissuto un'altra disavventura nella sua città natale, Warri. Obodo, che ora gioca in Grecia nell'Apollon, si trovava insieme alla sua compagna e si era fermato a comprare delle banane in una frutteria quando un gruppo di uomini armati lo ha costretto a entrare nel bagagliaio di un'auto. Una volta liberato, il centrocampista ha rivelato: «Sono stato prigioniero per quattro ore, non mi hanno fatto del male né mi hanno minacciato. Mi hanno solo rapinato, i rapitori dicevano di aver perso soldi per delle scommesse sulla nazionale nigeriana. Non capisco perché qualcuno voglia farmi vivere sempre situazioni del genere». Christian Obodo, 36 anni, era infatti stato rapito anche nel 2012, mentre stava andando in chiesa, e liberato dopo il pagamento di un riscatto.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA