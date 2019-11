Christian De Sica

UCI CINEMAS

PORTA DI ROMA

Protagonista del suo film Sono solo fantasmi incontrerà il pubblico insieme a Gian Marco Tognazzi, Nadia Rinaldi e Francesco Bruni prima della proiezione del film, oggi alle 20 nella sala della galleria commerciale Via A. Lionello 201

Dengue Dengue Dengue

CIRCOLO ILLUMINATI

Il duo peruviano, fondamentale per lo sviluppo dell'electro cumbia e della musica elettronica latinoamericana, torna a Roma per presentare il nuovo album Zenit & Nadir con uno show audiovisivo unico, rafforzato ulteriormente dalla presenza dei famosi percussionisti Ballumbrosio.

Via G. Libetta 1, domani dalle 23,30, ingr. 10 euro circolodeglilluminati.it

Juraj Valuha

PARCO DELLA MUSICA

Il direttore slovacco torna alla guida dell'Orchestra di Santa Cecilia per un programma che accosta Prokofiev (L'amore delle tre melarance: Suite, Sinfonia n. 3) e Kachaturian (Concerto per violino). Grande attesa per il debutto romano del giovanissimo violinista Emmanuel Tjeknavorian.

V.le P. de Coubertin 30, oggi alle 20,30; domani e domenica alle 18, 19-52 euro, 068082058

Venerdì 15 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA