Choc in via Chiana: travolto da un'auto, muore 34enne

Emilio Orlando

È sbucato all'improvviso in mezzo all'incrocio, dopo essere sceso dal marciapiede a bordo del suo monopattino. L'auto che stava arrivando ha tentato una frenata disperata, ma non è riuscita ad evitare l'impatto devastante. E per il 34enne nigeriano sul monopattino non c'è stato niente da fare.

La tragedia, che ha sconvolto il quartiere Trieste, è avvenuta giovedì notte tra via Chiana e via Sebino. L'uomo che era sul monopattino è morto sul colpo, dopo aver battuto violentemente la testa sull'asfalto. L'autoambulanza del 118, arrivata sul luogo dell'incidente, dopo pochi minuti non ha potuto far altro che constatare il decesso del 34enne.

Da una prima ricostruzione della polizia locale della pattuglia che si occupa degli incidenti mortali, sembra che i due veicoli provenissero da direzioni diverse ma che il giovane alla guida dell'auto fosse passato regolarmente con il verde. L'impatto, ha fatto sbalzare l'uomo sul monopattino per qualche metro, proiettandolo in avanti. Al volante dell'automobile che lo ha investito c'era un diciannovenne che si è fermato a prestare soccorso, insieme ad alcuni amici che erano in sua compagnia.

Il sostituto procuratore di turno ha disposto per l'investitore gli esami di rito sull'eventuale assunzione di alcol e droga. Sugli esiti degli accertamenti, al comando della municipale, mantengono il più stretto riserbo, così come sulle generalità della vittima, che non sono state diffuse agli organi di stampa. L'incidente ha sollevato reazioni, da parte dei residenti sul tema della sicurezza stradale legato alla micromobilità elettrica e ai pochi e inefficaci controlli che la polizia Roma Capitale effettua nel quartiere.

«Qui i vigili li vediamo solo controllare gli ambulanti - sottolinea un abitante di via Chiana. Monopattini e bici elettriche sfrecciano sui marciapiedi e contromano su strada e nessuno li ferma e li controlla». Sono stati infatti 176 - da maggio 2020 a tutto giugno 2021 - gli incidenti in cui sono stati coinvolti i monopattini. Pochissime ed inefficaci le 700 sanzioni elevate durante l'estate, se si considerano il numero enorme di veicoli elettrici a due ruote che circolano nella Capitale, spesso utilizzati anche come mezzi di lavoro dai rider, per le consegne di cibo a domicilio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

