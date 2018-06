CHOC A FREGENE

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico Chillè
Si è messo alla guida del camion che usa abitualmente per lavorare e ha deciso di sfondare, a grande velocità, il cancello di uno stabilimento sul lungomare di Levante, a Fregene. Il protagonista di questa vicenda, che per le modalità del suo attacco ha fatto scattare anche l'allarme terrorismo, è un ambulante di 46 anni, furioso perché nello stabilimento, durante una serata al Blanco Beach Club, il figlio era stato respinto all'ingresso.L'episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, nello stabilimento Blanco-La Vela. Come ogni domenica sera, nello stabilimento si stava tenendo una festa molto in voga tra i ragazzi romani e del litorale. L'uomo, deciso a vendicare il figlio che non era stato fatto entrare per via dell'ora tarda e del grande affollamento all'interno del locale notturno sulla spiaggia, dopo aver avuto un diverbio con i buttafuori aveva scelto di passare all'azione, chiudendo immediatamente la saracinesca del furgone utilizzato per vendere panini e ingranando la marcia per arrivare contro il cancello a grande velocità.Oltre a scatenare il panico generale tra i presenti, l'uomo ha causato il ferimento di due persone. Il più grave è un ragazzo di 26 anni, ricoverato al Grassi di Ostia per un trauma cranico e con diverse ferite alle braccia e alle gambe, ma per fortuna i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo. L'altro ferito, in maniera lieve, si è presentato invece spontaneamente qualche ora dopo all'Aurelia Hospital.Tutti gli altri giovani presenti alla festa, pur uscendo illesi, hanno vissuto momenti di terrore mentre l'uomo, alla guida del furgone che usa per vendere panini, cercava di abbattere il cancello.Il 46enne, che secondo alcuni testimoni sarebbe stato anche armato di coltello, è stato fermato dalla polizia poco dopo. Sono in corso delle indagini per stabilire se tra l'uomo e i gestori del locale ci fossero degli attriti precedenti al rifiuto, da parte della sicurezza, di fare entrare il figlio. L'ambulante ora rischia un'accusa per lesioni o, nell'ipotesi più grave, per tentato omicidio.