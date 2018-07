CHIUSO PER DEGRADO

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valentina ContiDa oltre un mese sono chiusi i cancelli di Villa Gordiani al Collatino sulla parte prospiciente via Olevano Romano. Un deterrente pensato per scoraggiare la prostituzione, specialmente quella maschile, che va in scena di notte in mezzo all'erba alta, secca in più punti, che fagocita ogni cosa, e l'immenso degrado circostante, ma anche durante il giorno. Proprio così. Gli ingressi sbarrati perché il parco archeologico della Capitale, in V Municipio, si è trasformato in area a luci rosse.Ma i residenti non ci stanno: «Non è possibile contrastare tali fenomeni sottraendo il parco alle famiglie. È impensabile», dicono. Nessun avviso in mostra, solo la risposta ad un'interrogazione municipale a firma del consigliere della Lista Marchini, Fabio Piattoni, dove si legge che, «a seguito delle segnalazioni di prostituzione all'interno del parco, sono state poste in essere tutte le azioni mirate alla salvaguardia della sicurezza dei cittadini. E' stato interdetto l'accesso al parco nell'area interessata e incrementati i controlli delle forze dell'ordine». Ad intervenire sulla questione, lanciando una proposta, è Stefano Gizzi, responsabile gruppo WWF Roma: «Andrebbe rafforzata la sorveglianza di giorno, sbarrando, invece, nelle ore notturne tutti i cinque accessi alla villa. Fondamentale, poi, l'estensione dell'impianto di illuminazione».«Il contrasto dei fenomeni di degrado sociale prosegue Gizzi possono essere arginati sicuramente non limitando la fruibilità del parco». Rilevando: «Bisognerebbe intervenire altresì sulla parte sommitale del Mausoleo dei Gordiani». «Villa Gordiani è terra di nessuno, circolano drogati e sbandati. Gli angoli sono di proprietà dei pusher», racconta C.R, residente. «Siringhe tra i cespugli non potati, venirci con i bambini è un problema. Rischi dietro l'angolo, non riesco a stare mai tranquilla da un pezzo», si sfoga L.R., una mamma. «Illegalità e incuria ovunque, serve una soluzione tempestiva che duri nel tempo per un polmone verde che prima era davvero il fiore all'occhiello di questa zona», aggiunge un altro abitante. Parole d'ordine: Sinergia operativa. Per riscattare il parco da un destino segnato.riproduzione riservata ®