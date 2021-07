Chiuso il campo rom: c'erano solo 10 persone

Flavia Scicchitano

Chiuso ieri il campo nomadi La Monachina' (periferia ovest) che inizialmente ospitava oltre cento persone. Le operazioni di sgombero sono state avviate dagli agenti del Gruppo XIII Aurelio, Gssu e dell'Unità Spe, quando all'interno del campo erano presenti una decina di persone avviate alle procedure per l'assistenza alloggiativa. «Dopo Schiavonetti, Camping River, Foro Italico e l'Area F del campo rom di Castel Romano mettiamo fine a un sistema che favorisce la ghettizzazione, che fa spendere milioni di euro ogni anno e che crea disagi per i cittadini», ha commentato Virginia Raggi. «Un mero spot pubblicitario. Fortunatamente a ottobre volteremo pagina e i campi nomadi li chiuderemo tutti», dichiara Maurizio Politi capogruppo Lega in Campidoglio. «I campi Rom vanno superati ma le alternative devono essere effettive, non un atto burocratico pre-elettorale», osserva Stefano Fassina deputato LeU e consigliere di Sinistra per Roma.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 05:01

