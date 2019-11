Chiusa da sette mesi, rischia di non riaprire i battenti fino al 2021 la scuola Margherita Hack. Ieri i genitori, esasperati, hanno protestato in occasione della Commissione Scuola e Trasparenza del XII Municipio chiedendo risposte immediate sul futuro dei propri figli. Sette mesi ci fu il crollo del controsoffitto in una classe dell'asilo, venne chiuso l'edificio che raccoglieva circa 800 alunni e oggi non si sa ancora la data di inizio lavori. Con pesanti disagi per tutti, sia del personale scolastico sia delle famiglie con i bambini trasferiti in altre scuole. Disagi che andranno avanti chissà per quanto tempo visto che la scuola rischia di non riaprire neanche per l'anno scolastico 2020/2021. Nei guai anche i bambini del Giardino delle Idee nel XIII municipio: piove nei locai della mensa. E così, dopo il weekend di maltempo, ieri mattina è rimasto chiuso rimandando tutti i bimbi a casa.

«È vergognoso denuncia Giorgio Carra del Pd Roma - che a Roma non si possa avere il diritto di frequentare in modo sicuro le scuole pubbliche. Nessuna programmazione sui lavori e acqua in testa sui bambini. La Raggi, ancora una volta, ammetta il suo fallimento».(L. Loi.)

Martedì 12 Novembre 2019, 05:01

