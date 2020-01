Chirurgia estetica con prodotto naturale -40% di gonfiore

ROMA - I mesi freddi sono i più adatti per rivolgersi al chirurgo plastico anche per la gestione del gonfiore e dei lividi, che si creano dopo le operazioni. Oggi c'è un'arma in più, un gel che riduce del 40% il gonfiore. Lo dimostra uno studio italiano, che ha testato un rimedio a base di efficaci sostanze naturali come escina, cumarina e Centella veicolati da eparina e da un eccipiente (l'Olivoil glutinato). Il prodotto di Aesculapius farmaceutici può essere assunto sia per via topica che come integratore alimentare. «Abbiamo verificato che gli interventi su alcuni tessuti favoriscono la fuoriuscita di materiale normalmente contenuto nei vasi sanguigni - afferma il dottor Ercole Manzi, specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica -. Si creano processi infiammatori che determinano accumuli di liquidi, dal colore violaceo. Questo prodotto ha un'azione drenante e dermotrofica molto efficace e diminuisce gonfiore e dolore. A differenza di altri presidi, come drenaggi o borse del ghiaccio, non presenta alcuna controindicazione».(A.Cap.)

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

