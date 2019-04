Chiricozzi diviso tra selfie e inni al nazismo

Il ritratto di Francesco Chiricozzi, consigliere comunale di Vallerano, 20 anni, eletto con CasaPound e arrestato per aver stuprato una 36enne, è quello di un ragazzo diviso tra selfie e inni a Mussolini, al fascismo e al nazismo. Sfiduciato dal Blocco Studentesco che lo riteneva troppo violento per far parte dell'associazione, Chiricozzi entra a far parte di CasaPound al seguito di Jacopo Polidori, oggi anche lui consigliere di Cp. Con Polidori e altri militanti del gruppo di estrema destra viene accusato nel 2017 del pestaggio avvenuto a Vignanello di un giovane che sul suo profilo Facebook aveva postato un commento ironico su CasaPound: il ragazzo viene colpito a calci, pugni e cinghiate all'uscita di una pizzeria. Polidori e un altro maggiorenne, Luca Santini, vengono condannati in primo grado con il giudizio abbreviato a due anni e otto mesi (pena ridotta in appello per tutti e due); la posizione di Chiricozzi, all'epoca minorenne, viene stralciata. Qualche tempo dopo viene chiesto il suo rinvio a giudizio e il processo a suo carico dovrebbe cominciare tra poco, il 19 luglio prossimo.

Noto per attività di attacchinaggio e per organizzare banchetti per il movimento, Chiricozzi che è un ultrà della Viterbese con un daspo comminato da tre anni: fu sorpreso mentre tentava di introdurre dei petardi in una trasferta ad Arezzo. Eppure nel 2018 sia lui che Polidori vengono eletti consiglieri comunali a Vallerano e Casapound strappa anche un terzo seggio. «A Vallerano, alle ultime elezioni comunali CasaPound ha preso il 20%, pari a 300 voti», dice il sindaco Adelio Gregori, espressione di una lista civica. Gli investigatori non nascono la loro preoccupazione. »Non si tratta di delinquenza occasionale ma di un gruppo pericoloso, fatto di persone che si sentono intoccabili, tant'è che non esitano nemmeno a filmarsi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA