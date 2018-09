Chievo quasi graziato: penalizzato di 3 punti

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Stangata? No, stangatina. Ma indigesta per il Chievo, che non ci sta. Dunque: la Procura Federale al processo-bis per le plusvalenze fittizie aveva richiesto 15 punti di penalizzazione per il Chievo e 3 anni di squalifica per il presidente Luca Campedelli. Il Tribunale della Federcalcio ieri ha dato un colpo al cerchio e uno alla botte, parafrasando un vecchio proverbio. Tre punti di penalizzazione da scontare in questo campionato (per cui il club della Diga scende da 1 a -2 in classifica) e un'ammenda di 200mila euro. Nonché tre mesi di squalifica per il patron Luca Campedelli, un mese e 15 giorni per i consiglieri Piero Campedelli, Giuseppe Campedelli e Michele Cordioli.Il Chievo, attraverso l'avvocato Marco De Luca risponde così: «Siamo stupiti e contrariati dall'esito della sentenza di primo grado. Siamo fermamente convinti, oggi più che mai, che la società abbia sempre agito con correttezza e trasparenza, e che le indagini della procura non siano state fatte correttamente. Riteniamo perciò che il Chievo non meriti questa ridotta penalizzazione, frutto peraltro, con tutta evidenza, della consapevolezza, da parte del Tribunale, della debolezza della tesi accusatoria. Ricorreremo quindi in appello, fiduciosi che la giustizia sportiva saprà alla fine riconoscere le nostre ragioni. (M.Zor.)