Chievo e Parma, addio serie A

Marco LobassoROMA - Oggi la serie A 2018-2019 potrebbe cambiare volto. L'incubo retrocessione per Chievo e Parma prende forma. Nel corso di una udienza in programma al Tribunale Nazionale Federale verranno discussi i deferimenti a carico di Chievo e Parma con relativa richiesta di sanzioni in merito alle rispettive violazioni normative del Codice di Giustizia Sportiva. Diversi i capi d'accusa ma eguali probabilità di subire una vera e propria stangata che potrebbe originare una vera e propria rivoluzione nella classifica finale dei campionati di Serie A e B conclusi tra maggio e giugno. Il Chievo, accusato di plusvalenze fittizie, e il Parma, a giudizio per tentato illecito sportivo, rischiano la serie A secondo quanto riporta l'agenzia l'Ansa.Il caso del Chievo riguarda una serie di scambi di tesserati con il Cesena, i due club si sarebbero scambiati solo sulla carta ben 30 calciatori generando plusvalenze fittizie per oltre 25 milioni, secondo l'accusa della Procura Federale. Il deferimento inflitto al Parma, com'è noto, è inerente ad alcuni sms e WhatsApp sospetti inviati da Emanuele Calaiò (nella foto), bomber ducale, ai calciatori dello Spezia prima della gara decisiva per la promozione emiliana, dello scorso 18 maggio. Da quarta classificata e finalista dei play-off promozione, il Palermo torna clamorosamente a sperare nel ripescaggio.E dalla B altre brutte notizie: Cesena e Bari, due club con storie importanti, sono fuori. Il Cesena non presenterà ricorso per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B, come scritto in un comunicato ufficiale: «il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aderire all'istanza di fallimento avanzata dalla Procura di Forlì». Quasi contemporaneamente anche il Bari fa crack. La procedura di ricapitalizzazione del club doveva essere completata ieri; invece le speranze di salvataggio del club sono svanite quando la cordata composta dagli imprenditori Andrea Radrizzani e Ferdinando Napoli, ha fatto sapere di non acquistare più le quote inoptate (68%) dai soci Cosmo Giancaspro e Gianluca Paparesta. Si salva in extremis l'Avellino.riproduzione riservata ®