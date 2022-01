Chiesa, ginocchio crac Allegri e Mancini nei guai

Bruttissima tegola per la Juventus e per la Nazionale. C'è poco da sorridere per l'incredibile rimonta bianconera in casa della Roma, perché la stagione di Federico Chiesa è già finita. Il ko accusato all'Olimpico è un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore. È questo l'esito degli accertamenti svolti presso il J Medical dal talento bianconero e azzurro, ieri accompagnato da suo papà Enrico. Muso lungo, tutore, stampelle e poca voglia di parlare del suo dramma sportivo. Se non tramite Instagram: «Grazie di cuore a tutti per i messaggi di supporto. Ci vediamo presto in campo!». Nelle prossime ore Chiesa andrà sotto i ferri del chirurgo. Ci vorranno circa sei mesi per rivedere in campo l'ex viola, che era appena rientrato dal problema più serio della sua carriera (una lesione al bicipite femorale con 40 giorni di stop). (T.Orm.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA