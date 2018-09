Chiesa crollata, nominati i periti

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La Procura di Roma ha nominato un ingegnere strutturista ed un architetto che avranno il compito di accertare le cause del crollo del tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami avvenuto la scorsa settimana. Il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia e il sostituto Mario Dovinola formalizzeranno a breve l'incarico.La Procura, che procede per il reato di disastro colposo in un'indagine al momento senza indagati, punterà - tra le altre cose - ad accertare se e quando sono stati svolti lavori di manutenzione nella chiesa. Proprio Dovinola ha svolto ieri mattina un sopralluogo nell'edificio di culto a due passi dal Campidoglio. E non è stato il solo. Nel pomeriggio, intorno alle 18, è arrivato sul posto anche il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, accompagnato, tra gli altri, dal Segretario Generale Giuseppe Panebianco, dal Capo di Gabinetto, Tiziana Coccoluto, e dal comandante dei Vigili del Fuoco di Roma, Marco Ghimenti che ha coordinato le operazioni dei pompieri sin dall'inizio. Il titolare del Mibac aveva già espresso forte e chiara la sua posizione sul crollo, nei giorni immediatamente successivi: «Quello che è successo non deve più succedere. Nelle prossime settimane metteremo insieme le informazioni che abbiamo con una valutazione di pericolosità, a prescindere da chi sia il proprietario. Siamo un Paese fantastico, con un patrimonio unico ma ci sono luoghi, strutture, infrastrutture di proprietà statale o di altri, dove entra il pubblico che vanno protetti e messi in sicurezza».