Chiesa alla Juve e i tifosi viola insultano via social il fratello

Timothy Ormezzano

Il passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus scatena la rabbia dei tifosi viola sui social. E, tra i profili presi di mira, c'è anche quello del fratello Lorenzo, che ha 16 anni e gioca nelle giovanili del club di Commisso. «Mercenari, andate via da Firenze», «Dì a tuo fratello che è un figlio di put...», «Via la m... da Firenze» sono solo alcuni dei tantissimi messaggi da censurare apparsi sulla pagina Instagram di Lorenzo Chiesa. Intanto, slitta alla prossima settimana la decisione del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea su Juventus-Napoli. Il giudice si è infatti preso qualche altro giorno per valutare le carte sulla partita non disputata domenica scorsa allo Stadium. Cresce l'attesa per capire se verrà assegnata la vittoria per 3-0 a tavolino o se il match verrà rinviato (forse al 13 gennaio) e al Napoli verrà però inflitto un punto di penalizzazione oppure un'ammenda salata. Infine, la Procura di Torino ha aperto un fascicolo d'inchiesta, senza ipotesi di reato e senza iscrizioni sul registro degli indagati, per i sette giocatori juventini che lunedì avevano violato l'isolamento fiduciario.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 05:01

