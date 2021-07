Chiellini: «Fatta la storia» Bonucci: «Il sogno s'avvera»

Entusiasmo azzurro incontenibile: «Abbiamo vinto meritatamente. Sentivamo che c'era qualcosa di magico nell'aria. Grazie a tutti a quelli che hanno fatto parte di questo lungo viaggio di tre anni. Nonostante il cazzotto a freddo, abbiamo comandato per tutta la partita. Abbiamo fatto la storia».

Esaltatissimo pure Donnarumma: «Siamo stati straordinari, non abbiamo mollato di un centimetro. Mancava un centimetro e ce l'abbiamo fatta». Ecco Bonucci: «Ho fatto un gol storico. Un sogno che si avvera. Abbiamo cominciato a crederci da quando ci siamo ritrovati in Sardegna. Ora la ciliegina sulla torta che ci rende leggende. Vedere 58000 persone che se ne sono andate prima della premiazione, è una goduria. Ci sono rimasti male ma l'Italia ha dato ancora una lezione». (F.Pon.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA