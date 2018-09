Chiellini: «Clima sereno e grande entusiasmo, che onore la fascia»

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Qualche valutazione l'ho fatta, non sapevo se ritornare, però poi ho capito che la Nazionale non si può lasciare e sono contento di non averlo fatto. Da subito si è respirato un clima sereno, di grande voglia di fare, di guardare avanti, a non pensare a quello che è stato. L'entusiasmo che ti portano i giovani è trascinante». Parla da capitano Giorgio Chiellini, che ha scelto di aiutare Mancini a far ripartire l'Italia. «Ci sono tanti ragazzi bravi - spiega il difensore della Juventus - giovani, che magari posso aiutare con un po' della mia esperienza e con l'abitudine di giocare a certi livelli, per far capire loro quel qualcosa che ci vuole per giocare con un po' più di continuità. Qui c'è talento, non è vero che manca». Chiellini non si sente ancora il titolare definitivo della fascia di capitano: «Mi ritengo uno dei capitani di questa squadra. Ce ne sono altri fuori, come De Rossi oppure Buffon che è ancora in attività». Stasera per il 34enne livornese sarà la 97esima presenza in azzurro, le 100 sono dietro l'angolo: «Non mi sono mai posto limiti, sono contento di fare parte di questo gruppo». (G. Bul.)