Chico Forti torna in Italia: 20 anni in cella negli Usa per omicidio

Chico Forti torna in Italia dopo 20 anni trascorsi in un carcere di massima sicurezza in Florida per un omicidio al quale si è sempre dichiarato estraneo. Una «bellissima notizia» annunciata dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che chiude il filone americano di una lunghissima vicenda processuale, giudiziaria e diplomatica.

L'ex produttore è stato accusato nel 1998 dell'omicidio dell'imprenditore australiano Dale Pike, il cui cadavere venne ritrovato su una spiaggia in Florida. Nel 2000 è stato condannato all'ergastolo e rinchiuso in un carcere di massima sicurezza vicino a Miami. Lui si è sempre dichiarato vittima di un errore giudiziario ed ha iniziato una lunga battaglia legale per cercare quantomeno di tornare in Italia. «Sono emozionatissima, non riesco neanche a parlare», le prime parole della madre di Chico Forti.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Dicembre 2020, 05:01

