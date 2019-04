Chichiarelli diventa la nuova Ifigenia

ELISEO OFF

Barbara Chichiarelli, l'implacabile Livia della serie Netflix Suburra, si cimenta con il teatro in Ifigenia in Splott dello statunitense Gary Owen, al debutto dal 3 al 29/4, con la regia di Roberto Romei, nello spazio raccolto dell'Eliseo Off di Roma.

Eliseo Off

Via Nazionale, 183

Dal 3 al 29 aprile 2019

Dal venerdì al lunedì

Albania, si gira!

CASA DEL CINEMA

Al via giovedì 4 aprile, per 4 giorni, alla Casa del Cinema, la prima edizione di Albania, si gira!, rassegna di cinema albanese prodotto dal secondo dopoguerra ai giorni nostri. In programma alcuni dei film che ne hanno fatto la storia, pellicole (35 mm) dell'Archivio Centrale di Stato del Cinema d'Albania per la prima volta proiettate fuori dai confini nazionali e tradotte per l'occasione in italiano.

Largo Marcello Mastroianni, 1,

da giovedì 4 aprile

© RIPRODUZIONE RISERVATA