Chiara Moscardelli: «Le mie protagoniste sono un po' come me»

Valentina Catini

«Non amiamo le cose semplici, è vero. Forse la felicità ci fa paura. Forse temiamo la solitudine e ci sentiamo complete solo nell'incontro con un uomo. Ma allora perché diamine quest'uomo non lo scegliamo bene?». Così esordisce Chiara Moscardelli, scrittrice romana dalla penna spiritosa e ironica nel suo penultimo romanzo Volevo essere una vedova. Moscardelli è autrice di molti romanzi chick lit (dedicata alla single in carriera) - per citarne alcuni: Volevo essere una gatta morta, La vita non è un film, Quando meno te lo aspetti, Teresa papavero e la maledizione di Strangogalli - è tornata in libreria con Extravergine, prequel dell'omonima serie tv che sbarcherà su Fox life il 9 ottobre.

Come sono le donne dei romanzi di Chiara Moscardelli?

«Sono un po' come me: la maggior parte delle protagoniste dei miei libri hanno un blocco emotivo molto evidente e per questo, vivono in una confort zone, nella pace più assoluta e senza stravolgimenti. Chiaramente non è un bel modo di vivere. Poi, succede qualcosa che le obbliga a uscire dal proprio guscio e iniziano a vivere le loro avventure. Questo le farà crescere, troveranno l'amore se è quello che realmente cercano oppure risolveranno le loro problematiche emotive».

Cosa consiglia alle donne che si considerano incomplete?

«Di fregarsene e andare avanti per la loro strada. Coltivare sempre i propri sogni e non ascoltare chi dice che, superata una certa età, una donna non possa più seguire le proprie aspirazioni».

L'intervista integrale su Leggo.it

Lunedì 7 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA