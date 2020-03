Chiara Jommi Selleri

Sceglieva l'orario dei corsi di ginnastica per colpire. Prima si appostava con la macchina di fronte al centro sportivo, in zona Tuscolana. Poi attendeva che le vittime, gruppi di ragazzine minorenni, terminassero gli allenamenti. Infine proponeva loro di salire in auto, mentre iniziava a masturbarsi senza vergogna di fronte ai loro occhi attoniti.

Venerdì scorso l'uomo, un trentenne romano senza precedenti penali, è stato arrestato in flagrante dagli agenti del Commissariato Tuscolano, che da tempo ne seguivano le mosse. Un arresto che ha messo fine a mesi di angoscia e apprensione da parte dei genitori delle ragazze che, preoccupati che l'uomo potesse finire per aggredirle, continuavano a raccogliere le confessioni agghiaccianti delle figlie. Tentativi di approccio quasi mai riusciti che potevano trasformarsi in tragedia.

A far scattare le indagini sono state proprio le denunce presentate delle mamme. Le segnalazioni descrivevano il soggetto all'interno di un'auto mentre si masturbava durante gli orari dei corsi di ginnastica. Venerdì, proprio davanti alla palestra in zona sud di Roma, gli agenti sono riusciti ad incastrarlo tendendogli una trappola.

Seguendo i racconti delle vittime, hanno aspettato che la macchina si appostasse di fronte al centro sportivo. Poi hanno atteso la fine degli allenamenti e lo hanno colto in flagrante. In un primo momento il giovane ha tentato di fuggire, forse in preda al panico. Ma dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a fermarlo e lo hanno portato in commissariato. Dai riscontri effettuati finora il trentenne non avrebbe mai tentato di aggredire fisicamente le minorenni. Per questo su di lui finora pesa solo l'accusa di atti osceni in luogo pubblico. Per delineare meglio la personalità dell'uomo e scongiurare altri tipi di reati, bisognerà aspettare i risultati dei rilievi effettuati sul suo telefonino, sul computer e sulla sua macchina, ora al vaglio dei magistrati per ulteriori indagini. Nel frattempo genitori e figlie possono tirare un sospiro di sollievo.

