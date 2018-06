Chiara Francini: «I nuovi confini della famiglia, oggi»

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Chiara Francini è come un'equilibrista in grado di tenere insieme tanti mestieri senza trascurarne nessuno. Attrice e scrittrice, torna stasera su LaF (Sky 135) anche in qualità di conduttrice dopo Domenica In accanto a Pippo Baudo - per il programma Love me gender.Celebra insomma il mese dell'orgoglio arcobaleno con dodici storie in quattro episodi sull'identità (e la fluidità) di genere. Racconta di coppie nate dopo un cambio di sesso, di famiglie allargate, di persone intersex e focolai domestici poligenitoriali o dove i ruoli di mamma o papà non sono poi così netti come la tradizione insegna. Non chiamiamola trasgressione ma nuova normalità: è una fotografia dell'Italia di oggi con mille volti, tutti diversi e unici. L'amore, spiega la Francini, non ha frontiere perché resta il linguaggio più universale e lei ha deciso di farlo vedere, in un viaggio on the road da un punto all'altro della Penisola. Ha pranzato con i protagonisti, ne ha visitato case, luoghi di lavoro e scuole. Già madrina del Gay Pride, si conferma così paladina dell'uguaglianza dei diritti anche grazie ad un manifesto a puntate. «Con Love me gender - racconta - ho voluto attraversare l'Italia per conoscere la realtà dei tanti modi di essere famiglia oggi. Un viaggio tra ruoli, generi e identità in un mondo in costante trasformazione. Ho potuto conoscere e raccontare una straordinaria normalità in altri modi di vivere la famiglia, la coppia, il rapporto con i figli». (A. DeT.)