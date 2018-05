Chiamano la figlia Blu: il caso finisce in Tribunale

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Hanno sciorinato anche i «dati ufficiali Istat» per dimostrare che quel nome in Italia «è più utilizzato per le bimbe che per i bimbi». Ma poi per una coppia di genitori di una piccola di 5 mesi, da loro chiamata Blu, non c'è stato nemmeno bisogno di convincere il giudice. La Procura di Milano (che inizialmente, su segnalazione degli uffici del Comune, aveva chiesto al Tribunale di rettificare il nome, mettendone davanti almeno uno femminile) ha rinunciato a coltivare il ricorso.Il medesimo nome, del resto, era stato convalidato per una bimba nata il 29 dicembre scorso. «Non ci aspettavamo di dover cambiare nome un anno e mezzo dopo - spiega il padre, Luca - quando anche nostra figlia sa di chiamarsi Blu ed è scritto ovunque».(V.Arn.)riproduzione riservata ®