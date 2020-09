Chi non vuole i migranti può farlo, ma pagherà per il loro ricollocamento. È il punto forte del nuovo piano migranti, presentato dalla Commissaria Ursula Von der Leyen. Il patto non prevede i trasferimenti obbligatori di migranti sbarcati nelle coste Ue verso gli altri Paesi dell'Unione europea, come invece richiesto dal Governo italiano, ma dà agli Stati la possibilità di decidere se accogliere i migranti sbarcati altrove o se finanziare il loro rimpatrio. In pratica, la Commissione per la prima volta prevede uno screening pre-ingresso che copra l'identificazione di tutte le persone che attraversano le frontiere esterne dell'Ue senza autorizzazione o che sono state sbarcate. Gli Stati membri potranno aprire le porte alla «ricollocazione dei richiedenti asilo dal Paese di primo ingresso» oppure farsi carico del rimpatrio «con contributi da 10 mila euro a persona». (M.Fab.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 05:01

