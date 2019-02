Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Chi non va a votare ha già perso, libertà è partecipazione! #elezioniAbruzzo #Abruzzo #oggivotoLega. Il tweet del ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini piomba sulla giornata elettorale già in mattinata e apre lo scontro con le opposizioni. «Il ministro dell'Interno invece di garantire lo svolgimento corretto delle elezioni regionali continua a calpestare le regole per fare propaganda per il suo partito. Per lui il rispetto delle norme ormai è un optional», attaccano dal Pd ii due candidati alla segreteria Nicola Zingaretti e Maurizio Martina.La questione ruota intorno alla violazione del silenzio elettorale ma il ministro non sembra preoccuparsene granchè, tanto che a margine delle celebrazioni del Giorno del Ricordo, a Trieste torna sulle elezioni in Abruzzo: «Cambiano la vita agli abruzzesi. A Roma non cambia nulla, a Milano non cambia nulla, a Trieste non cambia nulla, a Palermo non cambia nulla. Insomma l'alleanza di governo resta questa e questa rimane».A protestare è anche Forza Itaia che però, alleata della Lega in Abruzzo, punta il dito sulla presenza di Alessandro Di Battista alla trasmissione di Rai 3 In mezz'ora. «Liberissima di invitare chi vuole, ma perchè proprio nella giornata del voto in Abruzzo - e nel pieno della consultazione elettorale - la Rai con Lucia Annunziata, permette una passerella e una ribalta a Alessandro Di Battista? Non è un'entrata a gamba tesa nella competizione elettorale?», si chiedono i componenti di FI della Commissione di Vigilanza sulla Rai invitando a intervenire il presidente della Commissione. (A.Sev.)