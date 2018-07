Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Chi lo dice che le università italiane sono sempre agli ultimi posti delle classifiche mondiali? Dopo essersi vista assegnare, lo scorso febbraio, il primo posto per gli Studi classici nella classifica stilata dall'agenzia QS (Quacquarelli Simonds), La Sapienza torna a primeggiare nel giudizio dato dall'agenzia Academic Ranking of World Universities collegata all'Università di Shanghai. L'Ateneo romano ha ottenuto il primo posto fra le università italiane e ottimi piazzamenti nelle classifica mondiale per 13 discipline, di cui numerose nel settore ingegneristico. Per la disciplina Automation & Control, infatti, La Sapienza è prima in Italia e 16esima nel mondo; per Ingegneria aerospaziale prima in Italia e 17esima nel mondo; nell'insegnamento della Fisica è la migliore in Italia e 29esima a livello mondiale. Giudizi che confermano il lustro dell'università capitolina che già a maggio 2018, nella classifica annuale del Centre for World University Rankings (Cwur) aveva ottenuto il primo posto fra le università italiane e il 67esimo nel mondo, scalando ben 17 posizioni rispetto allo scorso anno. (M.Oss.)