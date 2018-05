«Chi denuncia va nella black list»

Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Chi segnala troppi problemi nelle officine finisce in una black list e si può arrivare anche alla sospensione». A denunciarlo è il sindacato CambiaMenti che ha raccolto le testimonianze di numerosi autisti.C'è anche un video sulla pagina Facebook dell'organizzazione sindacale che fa vedere come un autista salga a bordo a fine serata e ci siano ben 6 segnalazioni guasti sul cruscotto: nelle note dei colleghi precedenti, però, tutto sembra esser ok. Eppure tra le spie c'è anche un'avaria freni anteriori, quindi un guasto da blocco immediato del servizio di linea. «Gli autisti non fanno segnalazioni perché hanno paura di esser segnalati a loro volta. Chi finisce in questa black list rischia anche una sospensione di qualche giorno senza retribuzione». (F. Pas.)