Chet Baker, il mito rivive in Versilia con un concerto

ROMA - Si può essere una leggenda anche perché si esce continuamente dai gangheri. Magari perché suoni la tromba in carcere per diffonderla come il pianto struggente di un uccello in gabbia. La tromba, appunto. L'indizio che porta a Chet Baker, uno dei più importanti esponenti del cool jazz. Ebbene la leggenda Baker rivive in Versilia domenica, a 30 anni dalla sua morte. L'inizio dello spettacolo, a ingresso gratuito, è fissato per le 21:45 alla Bussola di Focette. Il suo repertorio affidato a un quintetto di musicisti: i jazzisti Giovanni Tommaso (contrabbasso), Rita Marcotulli (piano), Roberto Gatto (batteria), Pietro Tonolo (sax) e Alessandro Presti (tromba). La serata prende corpo da un'idea di Adolfo Lippi, giornalista Rai, scrittore e regista. Organizzazione curata da Franca Dini Eventi, con la direzione artistica di Gianfranco Fasano, conduzione di Dario Salvatori, la partecipazione straordinaria di Domenico Manzione, sottosegretario all'Interno, che ha scritto il libro Il mio amico Chet. (M. Cas.)