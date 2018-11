Chesil Beach, sesso e tabù negli anni 60

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Siamo nell'Inghilterra dei primi anni 60, prima della rivoluzione sessuale, e i giovani Florence ed Edward - ambiziosa violinista lei, promettente storico lui si amano, si sposano e affrontano la prima notte di nozze nella stanza da letto di un hotel sulla spiaggia. Tra quelle lenzuola, però, si insinuerà un oceano di freddezza e incomprensione alimentato dall'inesperienza e dall'insicurezza di entrambi, ma soprattutto dalla pesante pressione imposta dai loro retaggi familiari e sociali.Il grandissimo romanzo di Ian McEwan Chesil Beach viene portato sul grande schermo dal regista Dominic Cooke e dagli attori Saoirse Ronan (Espiazione, Lady Bird) e Billy Howle (Dunkirk): due interpreti di classe e talento che però, da soli, non riescono ad amplificare il potente messaggio del testo.L'oppressione dei tabù, la vergogna e l'inadeguatezza non esplodono come dovrebbero (o potrebbero) sullo schermo, penalizzati da una messa in scena inerte che lascia tutte le responsabilità alla parola. (M. Gre.)CHESIL BEACHIL SEGRETO DI UNA NOTTEdi Dominic Cooke