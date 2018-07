Chemical Brothers Qualcosa da vivere

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Qualcosa da ascoltare ma anche da vivere. A metà tra elettronica e rock. Perché è questo che fanno i Chemical Brothers: i fratelli chimici. Un ponte tra il passato (la psichedelica vintage degli anni Sessanta) e l'elettronica da club degli anni più recenti. A partire dai Novanta. Quando Ed Simons e Tom Rowlands, di professione deejay, originari di Manchester, hanno dato vita a una sorta di rivoluzione musicale a colpi di beat e frequenze sonore al limite dell'esperienza musicale piazzando sul mercato un disco, Dig your own hole, diventato un must. Pop mescolato alla dance. Rock mischiato all'elettronica. Psichedelia con dentro drum'n'bass. Da allora, diventati, parafrasando una loro canzone, superstars deeejays hanno continuato su quell'onda. Oggi sono un punto di riferimento per molti idoli arrivati dopo. Dai francesi Justice agli italiani Bloody Beatroots. A Roma portano anche alcune tracce del nuovo disco, di prossima pubblicazione, oltre alle loro canzoni più famose. Non un concerto. Neppure un deejay set. Qualcosa a metà tra musica del passato e musica del futuro.Capannelle, via Appia Nuova 1245, ore 2, 57,50 euro, rockinroma.com