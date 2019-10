Chef Rubio offende tutti e il suo programma fa flop

Marco Esposito

Un bel tacer non fu mai scritto. Mai frase fu più adatta per commentare il comportamento di Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, in questi ultimi giorni. Infatti, il cuoco unto e bisunto - dopo la strage avvenuta nella questura di Trieste, dove due giovani poliziotti, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego sono stati uccisi, - ha pensato bene di invadere qualsiasi social network dispensando il proprio punto di vista, senza risparmiare nessuno. Gli agenti di Polizia? «impreparati fisicamente e psicologicamente», i politici? «Infami», i giornalisti? «Cani» Giorgia Meloni? «Miserabile», Matteo Salvini? «Un ominicchio».

L'opinione pubblica è rimasta colpita soprattutto dal fatto che quando erano passate solo poche ore dal duplice omicidio, Rubio - invece di lasciare lo spazio al giusto cordoglio -, come sarebbe lecito attendersi nelle ore successive ad una simile tragedia, ha pensato bene di attaccare gli agenti di Polizia innescando in questo modo una polemica senza senso e totalmente fuori luogo.

Alla reazione un po' scomposta del fratello di uno degli agenti scomparsi, Rubio ha replicato ancor più pesantemente, accusandolo di averlo minacciato di morte. Tanto che a porre fine alla disputa è stato proprio il fratello di Demenego, che pur di chiudere la polemica si è addrittura scusato con Rubio.

Non contento, lo Chef - vittima di un'evidente incontenza verbale - è riuscito a prendersela prima con Rita Dalla Chiesa, rea di aver espresso la propria opinione sul tweet incriminato, e, poi con Massimo Giletti, per aver addirittura osato provato a raggiungerlo telefonicamente domenica durante la puntata di Non è l'Arena.

Eppure l'atteggiamento di Chef Rubio, dati auditel alla mano, non sembra essere piaciuto affatto ai telespettatori, compresi quelli che abitualmente seguono le sue trasmissioni. Infatti, Rubio alla ricerca del Gusto perduto, domenica ha totalizzato solo l'1% di share e 242mila spettatori, perdendo ben mezzo punto e 102mila spettatori rispetto a sette giorni fa.

Martedì 8 Ottobre 2019

