Donatella AragozziniROMA - Si è fatto conoscere con Unti e bisunti, ma Chef Rubio è sempre meno chef e sempre più un narratore della società di oggi, che racconta, sia pure sempre con ironia, nei suoi chiaroscuri. È quello che farà anche in Camionisti in trattoria, 6 puntate in onda da stasera alle 21.25 su DMax.Un nuovo programma on the road.«Sì, è un viaggio nella vita dei camionisti, cercando di raccontare i loro punti di forza, le loro debolezze, le curiosità. Ogni puntata avrà tre protagonisti, farò un tratto di strada con ognuno di loro e ci fermeremo a mangiare dove mangiano di solito. E alla fine, in modo assolutamente ironico, daremo un premio all'esperienza più divertente: un mio calendario in pose osé».È dunque una gara?«No, e se fosse per me vincerebbero tutti e tre. Ma la gente, se non metti un premio, non guarda la televisione».Tra i protagonisti ci sono anche donne?«Sì, due: una abbastanza sfrontata e l'altra molto più delicata e a modo, una più spericolata alla guida e l'altra più prudente. Sono due donne che hanno iniziato per necessità ma poi si sono trovate a loro agio, nonostante abbiano famiglia: ma se la si fa bene, si può essere mamma anche se per due giorni devi stare fuori casa».Ci saranno anche spunti di riflessione?«Sì, si parla ad esempio della stanchezza o del rischio di rimanere schiacciati nella morsa del meccanismo per cui ogni tot ore devi fermarti, che sembra fatto per la sicurezza ma non è così».Rifarà È uno sporco lavoro?«No, quel programma mi piaceva molto ma hanno deciso di non rifarlo. D'altronde, la gente continua a morire ogni giorno per la poca sicurezza sul lavoro, quindi vuol dire che non è servito come monito».E Il ricco e il povero, invece?«È stato divertente ma che ho preferito lasciare: la gente mi vede ancora come uno che fa solo cucina, ma l'intrattenimento mi interessa poco, credo sia più giusto e utile fare altro, far vedere come non vanno le cose o come si potrebbero correggere. Mi piacerebbe parlare di chi vive ai margini e del bello che c'è dove sembra non esserci. Ho diversi progetti in questo senso».Quali?«Ho prodotto un corto, Elias, storia di un'amicizia tra un bambino rom e un cane dell'antidroga, che poi si ritrovano in una situazione non idilliaca. Poi ho in mente una mostra audio-visiva sulle persone che vivono in una zona di Monteverde dove c'è malavita, eroina, tanti problemi ma anche storie di grande umanità».riproduzione riservata ®