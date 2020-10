Checco Zalone e l'addio a Mirko

Antonio Caperna

ROMA- «Ciao grande Mirko. Se puoi, da lassù, continua a mandarci il tuo sorriso, perché ne abbiamo ancora bisogno». Con questo messaggio, postato sulla sua pagina Facebook, Checco Zalone ha salutato Mirko Toller, il ragazzino con SMA (atrofia muscolare spinale) con cui aveva girato un video nel 2016, per sostenere la raccolta fondi a favore dell'associazione nazionale Famiglie SMA, morto il primo ottobre all'età di 17 anni. Non la pietà e la compassione quindi, ma l'egoistica voglia di far guarire chi è affetto dalla patologia. La SMA, infatti, è una malattia genetica rara, che comporta debolezza e atrofia muscolari severe e progressive, rendendo difficili o impossibili, senza trattamento, funzioni vitali come deglutire o tenere la testa dritta. La malattia si manifesta solo se entrambi i genitori ne sono portatori sani e con una probabilità del 25%. È dovuta alla perdita o al difetto del gene SMN1, che causa la produzione insufficiente della proteina SMN, fondamentale per la sopravvivenza dei motoneuroni, cellule presenti nel midollo spinale deputate al controllo della muscolatura volontaria. Ne esistono 4 tipi in base all'età di esordio e di diagnosi, con un coinvolgimento di diversi apparati, disturbi respiratori, deglutizione, dolori muscolari e debolezza, contrazioni muscolari. La SMA 1 è la forma più grave, generalmente diagnosticata entro i primi 6 mesi di vita e si arriva alla SMA 4, dove lo sviluppo motorio è normale ma vi è un graduale manifestarsi di debolezza, tremori e contrazioni muscolari, segnali che cominciano a manifestarsi in tarda adolescenza o generalmente intorno ai 35 anni (info:care.togetherinsma.it). Reagire per tempo è fondamentale, perché solo accorgendosi dei primi segni della malattia più difficili da riconoscere nelle SMA 3 e 4, a esordio tardivo - è possibile effettuare una presa in carico efficiente e intraprendere le cure con la massima efficacia possibile. La diagnosi definitiva, dopo un'attenta valutazione della storia clinica familiare, arriva con uno specifico esame del sangue di genetica molecolare in grado di rilevare lamutazione del gene SMA1.

leggocaperna@gmail.com

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA