Che paura la famiglia E il film

Fa paura il padre di The Lodge, che impone a suoi due figli piccoli, appena diventati orfani della loro mamma, di trascorrere un weekend isolati in una baita di montagna con la sua nuova compagna. Loro, ovviamente, la disprezzano e lei, come se non bastasse, assume psicofarmaci in seguito a un grave trauma subìto. Il presupposto iniziale del secondo film di Severin Fiala e Veronika Franz dopo Goodnight Mommy è più spaventoso dello sviluppo della storia di questa reclusione forzata di famiglia allargata e, già in partenza, disfunzionale. Tutta la tensione che si accumula nelle scene preparatorie al viaggio di questo inquietante gruppo familiare si stratifica e si indebolisce man mano tra espedienti tipici del genere e situazioni prevedibili, senza mai davvero esplodere. O implodere, come potrebbe o dovrebbe fare ancor più efficacemente un horror psicologico. Alla fine, The Lodge lascia incompiute molte tracce e finisce per lasciare disabitata la sua impalcatura narrativa. (M. Gre.)

THE LODGE

di Severin Fiala

e Veronika Franz



Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

